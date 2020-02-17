Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,34-63,46 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,4 руб., опустившись на 16,25 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 68,7 руб. — это на 19 копеек ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 17,49 копейки до 65,79 руб.

Цены на нефть незначительно меняются в понедельник на фоне опасений по поводу последствий вспышки коронавируса и ожиданий относительно сокращения добычи со стороны ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 0,03% и составила $57,3 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,2% до $52,4 за баррель.