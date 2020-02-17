"Ультратонкое стекло" Galaxy Z Flip оказалось не прочнее пластика

Поверхность гибкого экрана смартфона-раскладушки Samsung Galaxy Flip покрыта материалом, который компания называет "ультратонким стеклом". Оно действительно выглядит и осязается не так, как пластиковое покрытие дисплеев Samsung Galaxy Fold или Motorola Razr. Однако результаты теста на прочность, проведённого ведущим YouTube-канала JerryRigEverything Заком Нельсоном, показали: "стекло" это по прочности не превосходит пластик.

В тесте экран "раскладушки" поцарапался материалом с твёрдостью 2 по шкале Мооса - то есть соответствует пластику. Как выяснилось, след на "ультратонком стекле" оставляет даже ноготь.

В комментариях для техноблога Engadget представитель Samsung повторил, что Galaxy Z Flip использует материал Ultra Thin Glass чтобы обеспечить преимальный внешний вид и "погружение в просматриваемый контент". При этом подчеркнув: с экраном необходимо обращаться бережно. Кроме того, в Samsung сообщили, что стекло покрыто дополнительным защитным слоем.

Журналистам The Verge в компании сообщили, что, как и в случае с Galaxy Fold, владельцы Galaxy Z Flip смогут однократно заменить повреждённый экран, заплатив 119 долларов - с учётом обычной стоимости ремонта премиальных смартфонов, сумма скромная. Кроме того, в некоторых официальных сервис-центрах компании (по крайней мере, в США) пользователям могут однократно бесплатно наклеить на дисплей Z Flip защитную плёнку.

Где истина - пока неясно. Зак Нельсон предположил, что Samsung использует гибридный пластиковый полимер с примесью микроскопических частиц стекла, чтобы иметь возможность назвать материал "стеклом". В Samsung же явно пытаются дать понять, что заметные на видео царапины - это повреждения поверхностного защитного слоя, аналогичного тому, который использовался в Galaxy Fold.

Чтобы потенциальные покупатели не сочли утверждения об "ультратонком стекле" маркетинговой уловкой, производителю, вероятно, стоит всё же рассказать о том, как именно производится использованный в экране Galaxy Z Flip загадочный материал. До сих пор представители компании отказываются отвечать журналистам на этот вопрос.