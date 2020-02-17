У станции скорой помощи с помощью арбалета отбили анализы нарушителя ПДД

В закрытом городе Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" после нападения на медиков станции скорой помощи, передает "Интерфакс".

По данным полиции, трое молодых людей напали на медиков, чтобы забрать биоматериал, собранный для освидетельствования одного из них на состояние опьянения, передает "Интерфакс".

Отмечается, что станция оборудована "тревожной кнопкой". В районе двух часов ночи на пульт вневедомственной охраны поступил вызов. Прибывшие через три минуты сотрудники Росгвардии оперативно задержали одного из участников нападения, в настоящее время он находится в СИЗО.

По словам медиков, несколько молодых людей зашли в помещение с требованием отдать им биоматериалы анализов, которые сдавались накануне. Когда медики отказались выполнять их требования, они применили к ним физическую силу, после чего скрылись.

Фельдшеры дали приметы нападавших, сообщив, что у них при себе был арбалет. Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружил в одном из соседних дворов похожего мужчину с арбалетом, он был доставлен в ОВД.

Как пояснили в полиции, установлены еще два участника инцидента. В отношении второго из них — мужчины 1993 года рождения возбуждено административное

производство по статье "Употребление наркотических средств без назначения врача", он не задержан. Третьему нападавшему, ставшему инициатором, удалось скрыться. Как выяснилось, это местный житель 1991 года рождения. Ведется его розыск.

По данным полиции, нападение было совершено, чтобы забрать анализы 28-летнего мужчины, проходившего освидетельствование на состояние опьянения днем ранее.

В пятницу сотрудники ГАИ привлекли его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование из-за подозрения на управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако позже он принял решение забрать биоматериалы, для чего привлек своих друзей.

Как сообщают местные СМИ, два пострадавших фельдшера госпитализированы в травматологическое отделение больницы с сотрясением мозга.