ЦБ Японии готов смягчить монетарную политику, если риски из-за коронавируса возрастут

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что центробанк рассмотрит возможность дополнительного смягчения денежно-кредитной политики, если вспышка коронавируса создаст значительную угрозу для экономики, сообщает газета Sankei.

"Нам нужно будет рассмотреть меры денежно-кредитной политики, если [вспышка коронавируса COVID-2019] существенно повлияет на экономику Японии", — сказал Курода в интервью изданию.

Курода назвал вспышку вируса крупнейшим источником неопределенности для японской экономики. По его словам, если экономические риски, связанные с вирусом, возрастут, дополнительные шаги по смягчению монетарной политики будут предприняты "без колебаний".

ВВП Японии в октябре-декабре сократился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали в понедельник предварительные данные правительства страны. Спад был зафиксирован впервые за пять кварталов и оказался максимальным со второго квартала 2014 года, поскольку повышение налога с продаж ударило по внутреннему спросу.

Вспышка коронавируса омрачает перспективы третьей по величине экономики мира, увеличивая риск рецессии.