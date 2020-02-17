"Роснефть" увеличит вложения в экологические проекты до 300 млрд рублей

"Роснефть" намерена в ближайшие пять лет увеличить инвестиции в экологические проекты с нынешних 250 млрд руб. до 300 млрд руб. За последние пять лет более 50% "зеленых" инвестиций направлено в проекты по утилизацию попутного нефтяного газа (ПНГ), "Роснефть" вложила в эти проекты 125 млрд руб.

"Роснефть" примет меры, которые позволят предотвратить выбросы парниковых газов в атмосферу на 8 млн тонн к 2022 г., сообщает компания.

В 2019 г. НПЗ "Роснефти" сократили выбросы парниковых газов на 11%, в 2018 г. выбросы этана уменьшились на 46%.

К 2022 г. компания намерена добывать свыше 100 млрд куб. м газа в год, при этом показатель сжигания ПНГ снизится до уровня менее 5% к 2022 г.

"В январе 2020 г. "Роснефть" вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP и показала лучший результат среди российских нефтегазовых компаний-участников. По итогам независимой оценки "Роснефти" был присвоен рейтинг категории "В" — самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний-участников", — заключает "Роснефть".