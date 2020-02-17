Вести.net: армия США будет использовать очки смешанной реальности

Армия США планирует использовать очки смешанной реальности. Оборонное ведомство уже разместило заказ на покупку партии в 40 000 таких гарнитур. Но насколько они эффективны?

Внешне эти очки выглядят достаточно угрожающе. Сами они включают прозрачный цифровой дисплей, оснащенного датчиками температуры и камерой. В состав программного обеспечения гарнитуры входят также программные алгоритмы искусственного интеллекта. В частности, программы для автоматического обнаружения и идентификации целей.

Но технология пока очень далека от совершенства, поэтому это, скорее, гаджет для устрашения противника.