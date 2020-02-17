17 февраля 202011:20

Астраханка, оставшаяся без пособия после смерти детей, получит выплаты

Жительнице Астраханкой области, которая осталась без пособий на детей после двух неудачных родов, все же назначили выплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство труда и социального развития.

"Отказ был предварительный, потому что не было всех на руках сведений, – сказал собеседник агентства. – Человек сам озаботился после получения консультации, получил документы, принес в органы соцзащиты".

Представитель ведомства пояснил, что поначалу данные, которые были у органов соцзащиты, не совпадали со словами женщины, так что "были необходимы уточняющие сведения". После того, как она их предоставила, все вопросы были устранены.

Как сообщалось 13 февраля, жительнице Астраханской области отказали в выплатах, потому что двое из троих рожденных ею детей умерли вскоре после появления на свет. Об этой ситуации рассказал в Facebook глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин.

Эта история вызвала большой резонанс в местных СМИ. Прокуратура начала проверку.

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