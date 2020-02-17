Названы сроки выхода нового Cadillac Escalade в России

В представительстве марки Cadillac объявили, что российская премьера нового поколения Escalade состоится ориентировочно в начале 2021 года, то есть, не раньше, чем через год. На первый взгляд может показаться, что Cadillac "динамит" наш рынок, но это не так - даже на домашнем рынке в США 5-е поколение "Эскалэйда" начнут продавать лишь через полгода.

Импортировать внедорожники будут прямиком из США. С высокой долей вероятности в Россию привезут не только 6,2-литровый бензиновый вариант с V8 мощностью 426 л.с., но и первый в истории модели дизель 3,0 л Duramax на 281 л.с., который может неслабо подогреть интерес со стороны тех покупателей, которые раньше смотрели в сторону Land Cruiser 200, а также BMW X7 и Mercedes-Benz GLS на "солярке". Впрочем, официально моторная гамма пока не подтверждена.

Да и в целом Cadillac в России отныне будет концентрироваться сугубо на вседорожной линейке, потому как классические седаны в нашей стране "не зашли". Американцы, в первую очередь, будут активно продвигать у нас обновленную модель XT5 (от 3,09 млн рублей), а также новый 7-местный кроссовер XT6 (от 3,97 млн рублей).

7-метсный Cadillac XT6

Оба оснащены выгодной с точки зрения налогов и импортных пошлин 2-литровой "турбочетверкой" на 200 л.с.. Еще одна новинка от Cadillac, ожидаемая в 2020 году - компактный премиум-кроссовер XT4.