В Госдуму внесен законопроект о выкупе у Банка России пакета акций Сбербанка

Правительство внесло в Госдуму законопроект о выкупе у Банка России пакета акций Сбербанка.

Проект закона № 901908-7 "О приобретении правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" размещен в электронной базе данных Госдумы.

Пакет акций Сбербанка выкупят на деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Размещение средств ФНБ в акции ПАО "Сбербанк России" соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения", — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидаемая дивидендная доходность в 2019 г. превысит 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке гособлигаций.

Обыкновенные акции Сбербанка купят на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за последние шесть месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи.

Законопроект предусматривает ряд исключений для положений закона об акционерных обществах. Так, для продажи акций Сбербанка не требуется банковская гарантия, разрешение ФАС, а оферту миноритариям выставит продавец (ЦБ), а не покупатель (Минфин).

По законопроекту, акции Сбербанка, купленные ЦБ на основании обязательного предложения, подлежат отчуждению не позднее 31 декабря 2022 г. График продажи акций в законопроекте не определен.

ЦБ имеет 50% + одну акцию уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). В 2018 г. Сбербанк выплатил дивиденды в размере 361,4 млрд руб., на долю ЦБ пришлось 180,7 млрд руб.