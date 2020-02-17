Китай выразил США протест в связи с введением санкций против шести китайских компаний, которые, по мнению США, нарушают законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

"Китай сделал строгое представление американской стороне. Мы выступаем решительно против односторонних санкций и принципа экстерриториальной юрисдикции, которые США применяют на основании национального законодательства", — отметил Гэн Шуан, сообщает ТАСС.

Китай призвал США как можно быстрее исправить "эту ошибку" и отменить санкции. Китай выполняет свои международные обязательства по нераспространению ОМУ, подчеркнул Гэн Шуан.

В прошлый четверг в сборнике официальных документов администрации США — так называемом Федеральном реестре — появился документ о включении трех российских и шести китайских компаний, а также по одному предприятию из Ирака и Турции в санкционный список. Санкции вступили в силу 3 февраля, срок действия санкций — два года, однако госсекретарь США имеет право сократить срок действия санкций или отменить санкции.