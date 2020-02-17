Житель села под Красноярском две недели питался телом убитого брата

Сорокалетнего мужчину из Манского района Красноярского края заподозрили в убийстве брата и каннибализме. Задержанному предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Семейная драма разыгралась, по версии следователей, в начале февраля в поселке Колбинском. Братья жили вместе, нигде не работали, но при этом нередко устраивали попойки. Во время очередного застолья они повздорили, старший схватился за лопату и забил до смерти 38-летнего родственника. После этого на улице он не появлялся около двух недель.

Тревогу забила местная жительница Галина Лехмус — она вместе с продавщицей отправилась проведать братьев, но дверь женщинам никто не открыл. Когда они попытались пробраться через окно, владелец дома посоветовал им убираться, чтобы "не разделить судьбу брата, которого он убил". После этого на место прибыл участковый, и уже вместе с ним местные жительницы попали в дом. В ящике на полу лежало тело мужчины — голова отсутствовала, ноги и руки были частично объедены.

По данным СКР, задержанный признал вину в убийстве, но он может избежать наказания, так как его поведение говорит о невменяемости. Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В сельсовете телеканалу "Афонтово" сообщили, что братья жили в доме без регистрации, частенько скандалили, но до разбирательства с полицией дело не доходило. Официально СКР не сообщает о каннибализме, однако местные жители утверждают, что старший брат во время задержания был сильно истощен, а продуктов питания в доме отродясь не водилось — мужчин подкармливали соседи.