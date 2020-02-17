Воронежский депутат на личные средства реконструировал Дворец борьбы в Богучаре

Депутат Воронежской областной думы Александр Пешиков на личные средства провел реконструкцию Дворца борьбы в Богучаре. За это он получил благодарность от Министерства спорта РФ. Благодарность – это признание заслуг в развитии и популяризации массового спорта. Награду парламентарию вручил председатель комитета по физической культуре думы Евгений Хамин.

Дворца борьбы в Богучаре был выстроен в 1978 году. После реконструкции открылся весной 2019 года. Депутат Пешиков направил 13 миллионов рублей личных средств на обустройство спортивного объекта. На эти деньги полностью обновили фасад, заменили окна и коммуникации, оборудовали тренажерный зал, зал борьбы и аэробной нагрузки.

Как передают "Вести Воронеж", в настоящее время во Дворце занимаются свыше 150 мальчишек из южных районов области. Многие уже стали призёрами региональных и общероссийских соревнований.