Вратарь сборной Италии не спешит продлевать контракт с "Миланом"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может покинуть "Милан" уже летом. Переговоры 20-летнего голкипера и клуба по новому контракту зашли в тупик.

Текущий контракт Доннаруммы действует до июня 2021 года. "Милан" хотел бы продлить сотрудничество, но Джанлуиджи выдвинул завышенные требования, которые клуб не может удовлетворить. Поэтому, если "Милан" не сможет договориться с вратарем, то клуб продаст футболиста, не дожидаясь пока тот станет свободным агентом.

"Милан" не теряет надежды продлить контракт с Доннаруммой. Однако клуб уже приступил к поиску нового голкипера. Не исключено, что таким станет второй вратарь сборной Италии Сальваторе Сиригу, выступающий за "Торино".