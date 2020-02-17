Бывшая подруга принца Гарри покончила с собой

Бывшая подруга британского принца Гарри покончила с собой. Телеведущая Кэролайн Флэк страдала расстройством психики и принимала антидепрессанты. Кроме того, ей предстоял суд по делу о домашнем насилии: 40-летнюю ведущую шоу "Остров любви" подозревали в нападении на 27-летнего бойфренда.

Флэк нашли мертвой в ее доме в Лондоне 15 февраля. Родственники подтвердили, что она покончила с собой.

Как пишет The Sun, в распоряжении полиции оказалось видео, на котором была запечатлена драка Флэк с бойфрендом. Друзья женщины сообщили изданию, что ее угнетал этот факт, и ей требовалась помощь специалиста из-за депрессии и панических атак.

Ведущая не раз писала в Instagram, что "ненавидит говорить о своих чувствах", что она ощущает себя "не на своем месте" и что она понимает, почему некоторые люди держат свои эмоции при себе. Последняя публикация в ее блоге – фото с собакой, опубликованное в День святого Валентина.

Флэк стала ведущей телешоу "Остров любви" в 2015 году. К 2019 году аудитория передачи выросла до 5 с лишним миллионов зрителей за выпуск.

В своей книге Флэк описывала короткий роман с принцем Гарри в 2009 году. Пара познакомилась благодаря общим друзьям. Вскоре молодым людям пришлось расстаться, поскольку об их отношениях узнала пресса.