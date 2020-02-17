Ливия теряет $60 млн в день из-за нефтяных санкций

Ливия теряет $60 млн в день из-за невозможности продавать углеводороды в ЕС, а нефтяные санкции серьезно ослабляют экономику Ливии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Вся помощь ЕС, предоставленная этой стране, составляет $600 млн, что равно десяти дням нефтепродажи", — отметил Боррель, сообщает ТАСС. В Ливии сложилась "очень, очень плохая" обстановка, пояснил Боррель.

Боррель получил от спецпредставителя генерального секретаря ООН Гасана Саламе письмо, в котором отмечено, что перемирие в Ливии не действует, а соглашение о прекращении огня повсеместно нарушают, как и договоренности о запрете на поставки оружия в эту страну.

Главы МИД стран ЕС рассмотрят 17 февраля вопрос об ускорении берлинского мирного процесса, направленного на разрешение кризиса в Ливии, а также изучат возможность ужесточения эмбарго на поставки оружия в Ливию.