Гвардиола не покинет "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не собирается покидать свой клуб. Испанский специалист намерен продолжить работу с "горожанами"



УЕФА отстранил "Манчестер Сити" на два года от участия в розыгрыше еврокубков за нарушений финансового fair play в период с 2012 по 2016 год. Чемпион Англии пытается оспорить это решение в спортивном арбитражном суде. Однако в любом случае Гвардиола останется в клубе и доработает до завершения срока контракт – до июня 2021 года.

После того, как "Манчестер Сити" был отстранен от участия в международных соревнованиях, появилась информация о возможном уходе Гвардиолы. Говорилось о его скором возвращении в "Барселону". Но сам тренер опроверг все слухи о своем уходе.