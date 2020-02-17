Медузы "вверх тормашками" атакуют жертву на расстоянии ядовитыми "гранатами"

Исследователи обнаружили, что некоторые медузы рода Cassiopea используют весьма интересный способ самообороны. Они научились атаковать потенциальных врагов на расстоянии с помощью своеобразных кислотных "гранат".



Команда научно-исследовательской лаборатории ВМС США изучала представителей вида Cassiopea xamachana (в англоязычной литературе их ещё называют upside-down jellyfish, в вольном переводе "медузой вверх тормашками", так как они не очень любят плавать, предпочитая опуститься на дно и лежать на куполе, нагнетая на себя воду движением щупалец). Размер этих существ в фазе медузы обычно не превышает 25 сантиметров.

C. xamachana обитают на мелководье у берегов Флориды, Микронезии и в Карибском море и нередко досаждают дайверам и сёрферам. Последние часто испытывают ощущение, как будто их "жалит вода", то есть боль появляется, хотя физического контакта с медузой не происходит. Учёные решили разобраться, почему так происходит.

Ранее считалось, что медузы используют для этого некие отделяемые жала или же людей жалят молодые организмы. Но в итоге исследователи пришли к выводу, что C. xamachana на самом деле выработали необычную тактику обороны, для которой щупальца не нужны.

Учёные обнаружили, что в случае опасности медузы выбрасывают облачка слизи. Изучив эти "выбросы", специалисты обнаружили тысячи жалящих клеток на внешнем слое таких облачков.

Как выяснилось, эти образования и являются истинной причиной "жалящей воды". Такой яд не может нанести серьёзный вред человеку (хотя он и убивает клетки кожи), но он несёт смертельную опасность для мелких организмов.

Что интересно, такие ядовитые "гранаты" способны сами наводиться на цель и живут вне тела медузы до 10 дней. Авторы открытия назвали их кассиосомами, в честь рода самих медуз.

Кассиосомы при большом приближении (показаны зелёными стрелками). Видно, что у них нет единой формы. Масштабная линейка - 300 микрометров. Фото Ames et al, doi: 10.1038/s42003-020-0777-8.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Biology.

Добавим, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как было обнаружено противоядие от укуса опасной кубомедузы.