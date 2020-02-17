Банк России обеспокоен увеличением количества мошеннических финансовых интернет-пирамид. Если в 2018 г. ЦБ выявил 18 таких пирамид, то в 2019 г. — уже 55. Такие пирамиды еще называют HIYP-проектами.

Большинство пирамид зарегистрировано за рубежом, в основном в Британии, пояснили "Российской газете" в ЦБ. Пирамиды существуют благодаря сетевому маркетингу и социальной инженерии. Раскруткой подобных проектов занимаются команды, которые физически могут находиться в любой стране.

Сайты интернет-пирамид предлагают осуществить вложения в криптовалюты и другие "продвинутые" активы.

ЦБ выделил несколько отличий интернет-пирамид от классических финансовых пирамид. Во-первых, интернет-пирамиды имеют повышенный уровень анонимности: HIYP-проект не ставят на государственный учет, проект не имеет отчетности и не открывает банковский счет.

Во-вторых, интернет-пирамида имеет более широкий охват "аудитории": HIYP-проект может работать везде, где есть доступ к интернету без привязки к определенному месту.

В-третьих, запуск HIYP-проекта требует минимальных вложений средств. На рынке существуют компании, предлагающие создание подобных сайтов под "ключ".

В-четвертых, такие пирамиды живут три-шесть месяцев: собрав деньги, мошенники бросают проект и запускают новый.

Некоторые финансовые интернет-пирамиды прекращают работу, не успев раскрутиться. Так, ЦБ в 2019 г. отследил 80 компаний (сайтов), которые быстро прекратили работу, не справившись с привлечением клиентов. Речь идет о так называемых инертных финансовых пирамидах.

Деятельность по привлечению денег, при которой доход выплачивают за счет других привлеченных денег при отсутствии инвестиционной деятельности, запрещена законом.

Однако необходим закон, который позволит ЦБ бороться с распространением мошеннических схем, повысит скорость блокировки хайп-проектов, предоставит Банку России право напрямую обращаться в Роскомнадзор. Законопроект ожидает второго чтения в Госдуме.