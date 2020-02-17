Все падают, а мы растем: российский авторынок — на 5 месте в Европе

Продажи новых легковых автомобилей в январе-2020 оказались более успешными, чем ожидали эксперты. В то время, как "флагманские" рынки Европы падали, российский показал небольшой рост. Чем, впрочем, нашлось логичное объяснение.



Самым крупным авторынком Европы по итогам первого месяца 2020 года стала Германия, сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей ЕС. Бессменная страна-лидер закончила январь с результатом в 246 300 проданных легковушек и падением на 7,3% относительно прошлогоднего показателя.



Второе место в рейтинге европейских авторынков занимает Италия, где было реализовано 155 528 новых автомобилей (-5,9%). На третьем месте с худшим результатом за последние 6 лет расположилась Великобритания, где удалось продать 149 279 машин (-7,3%). На четвертой строчке - Франция с результатом 134 230 легковушек (-13,4%).



А вот в России динамика по итогам января-2020, напротив, оказалась положительной. Согласно предварительным данным "Автостата", на рынке РФ было реализовано примерно 97 тысяч новых автомобилей без учета легкого коммерческого транспорта (LCV) - а это 5-е место в Европе по объему сбыта. Ранее в АЕБ публиковали статистику, согласно которой совокупный рынок легковушек и LCV в январе вырос на 1,8% и составил 102,1 тысячи машин. При этом первый месяц года что в России, что в Европе считается низким сезоном в плане продаж.



Небольшой рост продаж новых легковушек в РФ эксперты объясняют повышенным спросом на фоне предстоящего увеличения розничных цен на автомобили. В январе дилеры активно и с хорошими скидками продавали машины 2019 года выпуска, на которые не распространялось повышение утилизационного сбора. Более объективную картину можно будет увидеть уже в феврале-марте 2020 года.