Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса. Таким образом суд удовлетворил иск главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

"Суд принял решение (...) Ильину принудительно поместить в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля", – цитирует "Интерфакс" судью Ольгу Тарасову. Уточняется, что решение подлежит немедленному исполнению.

При этом адвокат Ильиной Виталий Черкасов отметил, что у девушки нет коронавируса. По его словам, инкубационный период у нее уже закончился. Анализы, которые она сдала еще 31 января, когда прилетела из Китая в Хабаровск, не подтвердили наличие у нее вируса.



Ильину госпитализировали в больницу имени Боткина 6 февраля – после того, как она обратилась к врачу с симптомами острого вирусного заболевания. На следующий день девушка самовольно покинула клинику: замкнула электрическую цепь для разблокировки замка изолированного бокса и сбежала.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019 (ранее – 2019-nCoV). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавирусной инфекции эпидемией и чрезвычайной ситуацией международного значения. Согласно последним данным, в Китае число заболевших превысило 70,5 тысячи человек. В России случаев заражения на данный момент не выявлено.