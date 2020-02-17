17 февраля 202012:36

Создателей смартфонного фоторейтинга DxOMark обвинили в коррупции

100 000 евро - в такую сумму якобы обходится производителям смартфонов "правильный" результат в авторитетном фоторейтинге DxOMark. С таким обвинением выступил в соцсети Weibo известный китайский инсайдер, скрывающийся под псевдонимом Digital Chat Station, пишет издание 4PDA.

Создатели DxOMark уже несколько лет публикуют подробные обзоры фотоспособностей популярных смартфонов, тестируя аппараты в самых разных сценариях съемки и чуть ли не по пикселям анализируя снимки и видео. Но, как уверяет китайский инсайдер, ориентироваться на тесты DxOMark при выборе смартфона не стоит.

Якобы, перечислив 100 000 евро на счёт фотолаборатории, производитель смартфона может быть уверен, что результат будет близок к максимальному. После оплаты представители DxOMark высылают настройки для алгоритмов обработки изображений, обеспечивающие наилучшее прохождение заранее известных тестов. Кроме того, в обзоре публикуются только наиболее удачные снимки и видео.

С некоторыми производителями предприимчивым аналитикам не удаётся договориться об оплате, так что приходится покупать тестовый аппарат в рознице и делать непредвзятый обзор. Отметим, что производители, которые в последние годы активно хвастались в маркетинге успехами своих устройств в рейтинге DxOMark - это Huawei и Xiaomi.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

11:35

Вильфанд пообещал морозы в марте

10:25

В Крыму арестован участник украинского батальона

08:55

В Польше дипломаты почтили память советского генерала

08:15

В США прошли испытания ракеты Trident II

06:30

С лайнеров Diamond Princess и Westerdam эвакуируют пассажиров

00:56

На трассе "Сортавала" опрокинулся автобус с российскими туристами

23:08

"Реал" – "Сельта". Смолов открыл счет в матче на седьмой минуте

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Спасение близко: вакцины от коронавируса уже тестируют на мышах

Спасение близко: вакцины от коронавируса уже тестируют на мышах

1 час назад
Мужчина расстрелял жену на глазах у ребенка: соседи рассказали о причинах конфликта

Мужчина расстрелял жену на глазах у ребенка: соседи рассказали о причинах конфликта

46 минут назад
"Нафтогаз Украины" потребовал от России 8 миллиардов долларов

"Нафтогаз Украины" потребовал от России 8 миллиардов долларов

1 час назад
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

2 часа назад
Вильфанд пообещал морозы в марте

Вильфанд пообещал морозы в марте

1 час назад
Бывшая подруга принца Гарри покончила с собой

Бывшая подруга принца Гарри покончила с собой

57 минут назад
"В печень воткну заточку": пьяная пассажирка устроила представление на борту самолета

"В печень воткну заточку": пьяная пассажирка устроила представление на борту самолета

1 час назад
Евгения Симонова впервые показала свою приемную дочь

Евгения Симонова впервые показала свою приемную дочь

2 часа назад
Павленскому грозит новый срок во Франции

Павленскому грозит новый срок во Франции

1 час назад
Скандал в Волгограде: "Родину-мать" изобразили с лимоном в руке для рекламы службы доставки

Скандал в Волгограде: "Родину-мать" изобразили с лимоном в руке для рекламы службы доставки

22 минуты назад
Митрополит Иларион извинился за слова Смирнова о бесплатных проститутках

Митрополит Иларион извинился за слова Смирнова о бесплатных проститутках

25 минут назад
Не хуже мужчин. Женщины смогут занимать высшие посты в индийской армии

Не хуже мужчин. Женщины смогут занимать высшие посты в индийской армии

1 час назад
У станции скорой помощи с помощью арбалета отбили анализы нарушителя ПДД

У станции скорой помощи с помощью арбалета отбили анализы нарушителя ПДД

1 час назад
Есть ли тайные перевороты в системе управления Business Travel?

Есть ли тайные перевороты в системе управления Business Travel?

3 часа назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

4 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

16 часов назад
Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

18 часов назад
Астраханка, оставшаяся без пособия после смерти детей, получит выплаты

Астраханка, оставшаяся без пособия после смерти детей, получит выплаты

1 час назад
В Крыму арестован участник украинского батальона

В Крыму арестован участник украинского батальона

2 часа назад
Владельцы смартфонов Galaxy получат бонусный контент Netflix

Владельцы смартфонов Galaxy получат бонусный контент Netflix

2 часа назад
"Спартак" может приобрести еще одного голландца

"Спартак" может приобрести еще одного голландца

2 часа назад
Исследование: чаще всего крадут в торговле

Исследование: чаще всего крадут в торговле

2 часа назад
В Сибири разоблачили банду, делавшую липовые документы для мигрантов

В Сибири разоблачили банду, делавшую липовые документы для мигрантов

3 часа назад
"Ржавчина" защитит космические аппараты от радиации

"Ржавчина" защитит космические аппараты от радиации

3 часа назад
Правительство определилось с правилами обязательной предустановки российских приложений

Правительство определилось с правилами обязательной предустановки российских приложений

3 часа назад
На месте снесенного памятника в Польше почтили память генерала Черняховского

На месте снесенного памятника в Польше почтили память генерала Черняховского

3 часа назад
Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные одним чувством"

Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные одним чувством"

3 часа назад
В Идлибе найден цех боевиков по производству мин и снарядов

В Идлибе найден цех боевиков по производству мин и снарядов

3 часа назад
В США прошли испытания ракеты Trident II

В США прошли испытания ракеты Trident II

4 часа назад
Экс-сотрудники минюста США требуют отставки генерального прокурора Барра

Экс-сотрудники минюста США требуют отставки генерального прокурора Барра

5 часов назад
В Петербурге выбирают "Учителя будущего": в финал прошли 12 команд

В Петербурге выбирают "Учителя будущего": в финал прошли 12 команд

5 часов назад
Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

6 часов назад
С лайнеров Diamond Princess и Westerdam эвакуируют пассажиров

С лайнеров Diamond Princess и Westerdam эвакуируют пассажиров

6 часов назад
Эксперты: перехват телефонных номеров в Интернете может стать массовым

Эксперты: перехват телефонных номеров в Интернете может стать массовым

7 часов назад
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

8 часов назад
Федор Смолов: доволен результатом матча с "Реалом"

Федор Смолов: доволен результатом матча с "Реалом"

9 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

13 часов назад
Киселёв прокомментировал возбуждение британцев от слов Путина

Киселёв прокомментировал возбуждение британцев от слов Путина

15 часов назад
Американских генералов приперли к стенке

Американских генералов приперли к стенке

15 часов назад
Протеже Меркель могут заменить человек с Уолл-стрит и замужний гей

Протеже Меркель могут заменить человек с Уолл-стрит и замужний гей

15 часов назад
Двоевластие и кровопролитие. Эксклюзив Александра Рогаткина из Ливии

Двоевластие и кровопролитие. Эксклюзив Александра Рогаткина из Ливии

16 часов назад
Поправки в Конституцию: ни одно из предложений не будет утеряно

Поправки в Конституцию: ни одно из предложений не будет утеряно

16 часов назад
Проект "Тест": эксперты проверили качество мясного фарша и микроволновых печей

Проект "Тест": эксперты проверили качество мясного фарша и микроволновых печей

16.02.2020 11:25
Создатель саундтрека к сериалу "Бригада" утонул, разбившись о скалы в Австралии

Создатель саундтрека к сериалу "Бригада" утонул, разбившись о скалы в Австралии

16.02.2020 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку