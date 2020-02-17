Трассу Гран-при Индии продадут с аукциона

Международный автодром Будды, где проходили гонки Формулы 1 Гран-при Индии был опечатан представителями индийской государственной строительной компании YEIDA. Трасса будет продана с аукциона.

Автодром принимал этап Формулы 1 в 2011-13 годы, но потом объект оказался не загруженным. Владельцы трассы перестали платить деньги за аренду земли еще в 2017 году. Государство решило навести порядок и конфисковало трассу.

Автодром будет выставлен на аукцион, сообщает "Спорт-Экспресс". Судьбу объекта решат новые владельцы. Организаторы Формулы-1 пока не собирается возобновлять индийский этап.