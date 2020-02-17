Метро отсудило еще 300 тысяч у сотрудников ФБК

По решению Симоновского суда Москвы, организаторы несогласованной акции, состоявшейся 3 августа в Москве, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгий Албуров обязаны возместить убытки Московскому метрополитену в сумме 311 тысяч рублей, передает "Интерфакс".

После несанкционированных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы несколько госучреждений и ресторанов подали гражданские иски несколько государственных учреждений и ресторанов для возмещения материального ущерба. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

Сотрудники ФБК намерены обжаловать решение суда. По словам Соболь, это решение является политическим и "ничего общего с правом не имеет".

Это уже штраф стал для нее уже восьмым с начала лета. Всего Любовь Соболь должна выплатить около 2 миллионов рублей.