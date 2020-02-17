"Я тебе не сынок!": хирург подрался с родственниками пациента в больнице

В Карачаево-Черкесии дежурный хирург подрался с пациентом на костылях, который пришел к нему на прием. Стычку зафиксировала камера наблюдения.

Инцидент произошел около девяти часов вечера 14 февраля в районной больнице в селе Учкекен. На кадрах видно, как пациент в окружении родственников о чем-то просит врача, но тот, устав от одинаковых вопросов, произносит: "Я тебе не сынок, иди на ...". После этого на хирурга набросился один из сопровождающих с кастетом в руке, но вскоре сам оказался на полу. В драке мужчины сбили пациента на костылях, из-за которого и произошел сыр-бор.

По словам врача Заура Хубиева, пациент и его родственники приходили не за медицинской помощью, а за наркотиком.

"Они сперва пришли на второй этаж и вели себя хамский, нецензурно выражались. Обещали убить, зарезать и т.д. Я предложил спуститься на первый этаж, где бы им сделали обезболивающее, а перевязки делаются в поликлинике днём, о чем я написал и дал листок на руки — на видео видно. Внизу тоже разговаривали на повышенных тонах и тыкали, я сделал замечание. Я понимаю, врач на больного не обижается, но всему есть предел", — отметил он.

Хубиев подчеркнул, что мужчина на костылях не нуждался в стационарной помощи: ему требовалась плановая перевязка, которую производят в поликлинике, но туда мужчина даже и не думал обращаться.

После драки полицейские изъяли у нападавших кастет и нож — его, по счастью, не успели пустить в дело. Проводится доследственная проверка.