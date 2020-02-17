НБКИ: "кредитное" здоровье россиян резко улучшилось

Индекс кредитного здоровья россиян (Credit Health Index) вырос в IV квартале 2019 г. сразу на четыре пункта — до 96 пунктов с 92 пунктов в III квартале. Таким образом, показатель кредитного здоровья россиян вернулся на уровень, отмеченный в IV квартале 2014 г. (96 пунктов).

При этом доля "плохих" заемщиков (bad rate) сократилась на 1,71% — до 13,25% с 14,96% в III квартале 2019 г., отмечает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В IV квартале 2019 г. улучшение кредитного здоровья было зафиксировано абсолютно во всех федеральных округах (ФО) РФ. При этом самый значительный рост показателя был отмечен в Приволжском, Сибирском, Уральском и Южном ФО — на четыре пункта. В свою очередь в Центральном, Дальневосточном и Северо-Западном ФО рост индекса составил три пункта. Меньше всего индекс вырос в Северо-Кавказском ФО — на два пункта", — подчеркивает НБКИ.

В трех федеральных округах индекс поднялся выше общероссийского показателя. На первом месте расположился Центральный федеральный округ (100 пунктов). Следом идут Приволжский и Северо-Западный округа (по 98 пунктов), Уральский и Южный округа (по 95 пунктов), Дальневосточный и Северо-Кавказский округа (по 92 пунктов), а также Сибирский округ (89 пунктов).

При исчислении индекса учитывают долю "плохих" долгов среди общего количества долгов. В качестве "плохих" рассматривают займы, просроченные более чем на 60 дней в последние шесть месяцев.

Первое значение bad rate устанавливают в качестве исходного значения индекса — 100 пунктов. Индекс определяют таким образом, что уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов — уменьшение bad rate в два раза.

"Наметившаяся в 2018 г. тенденция по снижению индекса кредитного здоровья россиян, в 2019 г. сменилась сначала стабилизацией, а к концу года — серьезным ростом данного показателя", — отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, кредитное здоровье российских заемщиков улучшилось до уровня, отмеченного в 2014 г. При этом сокращение доли "плохих" заемщиков до 13% свидетельствует о том, что банки тщательно контролируют ситуацию с кредитными рисками клиентов. "В том числе, в связи с введением Банком России расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), который стал обязательным для всех кредиторов", — подчеркнул Викулин.