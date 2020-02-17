"Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" могут разделить судьбу "Манчестер Сити"

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" и чемпион Италии "Ювентус" могут пострадать в ходе рассмотрения жалобы "Манчестер Сити" в Спортивном арбитражном суде. Пострадавший от решения УЕФА чемпион Англии указал на подобные нарушения со стороны других клубов.

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в европейских кубках сроком на два года за нарушение правила финансового fair play. Клуб намерен оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде. При этом рассмотрение иска может затронуть интересы других клубов.

"Манчестер Сити" указал, что подобные нарушения допускали "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария". Если эти утверждения подтвердятся, то у перечисленных клубов также могут возникнуть аналогичные проблемы.