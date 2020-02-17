Рост экономики Таиланда замедлился до минимума за 5 лет

Рост экономики Таиланда в 2019 году оказался самым медленным за пять лет, поскольку замедлился рост экспорта и инвестиций, передает агентство Reuters.

Отмечается, что столь медленный рост усиливает давление на центральный банк страны, чтобы снизить процентные ставки и оградить вторую по величине экономику Юго-Восточной Азии от эпидемии коронавируса.

Агентство по государственному планированию 17 февраля также снизило свои прогнозы экономического роста на 2020 год до 1,5-2,5 процента с 2,7-3,7 процента. Агентство также снизило прогноз по экспорту, являющемуся основной движущей силой роста, до 1,4-процента с 2,3 процента, как прогнозировалось в ноябре.

ВВП Таиланда в первом квартале может сократиться по сравнению с предыдущим кварталом, но восстановиться во втором квартале, поскольку сектор туризма страны должен восстановиться, заявил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря Национального совета по экономическому и социальному развитию (NESDC) Вишеают Бунчит.

Он добавил, что в первом квартале ожидается сокращение, однако во втором квартале ситуация улучшится, поэтому в стране не ожидается техническая рецессия.

В этом году NESDC ожидает, что число иностранных туристов сократится до 37 миллионов с рекордных 39,8 миллионов в прошлом году из-за вспышки вируса. Управление по туризму Таиланда заявило, что потеря доходов может составить до 500 миллиардов батов (22,3 миллиарда долларов США).

Зависимая от торговли экономика Таиланда пострадала от торговой войны между США и Китаем, слабого внутреннего спроса и отсроченного принятия бюджета и засухи, но туризм стал ярким пятном.

Многие аналитики ожидают, что Банк Таиланда (BOT) продолжит снижать ставки до рекордно низких уровней, чтобы поддержать рост в этом году.

Валовой внутренний продукт увеличился на 1,6 процента в октябре-декабре по сравнению с годом ранее, хотя опрошенные Reuters специалисты прогнозировали рост на 2,1 процента и повышение на 2,6 процента в третьем квартале.

В 2019 году рост экономики составил 2,4 процента, что является самым медленным темпом с 2014 года. Он соответствовал прогнозу аналитиков, но резко снизился с пересмотренного в сторону повышения показателя в 4,2 процента в 2018 году.