Брошенный матерью на два дня малыш попал в больницу с обморожением

В Волгоградской области 2-летний ребенок попал в больницу с обморожениями после того, как мать оставила его одного на два дня в неотапливаемом доме.

14 февраля жительница города Котельниково решила уйти гулять и о малыше вспомнила только 16 февраля.

"Она попросила знакомую сходить посмотреть, что с ним. Женщина увидела ребенка и вызвала медиков", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские нашли пьяную родительницу и доставили в отделение. Выяснилось, что ранее судимая женщина сейчас не работает и злоупотребляет алкоголем. В отношении своего старшего ребенка она уже была лишена родительских прав.