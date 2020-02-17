Московская школьница попала в больницу и пожаловалась на избившего ее отца

Следственные органы проверяют информацию о школьнице, которая обратилась в больницу с ушибами и рассказала, что ее бьет отец. Ситуацию взяла на контроль столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская.

Как сообщили ранее в главном управлении Следственного комитета РФ по Москве, сообщение об избиении несовершеннолетней проступило из больницы.

"Организовано проведение доследственной проверки, – сообщили в СК. – Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов".

Омбудсмен, в свою очередь, сообщила, что следователи планируют встретиться с отцом девочки.

"По ее состоянию нет никакой тяжести, там ушибы. Конечно, я буду следить и работать со Следственным комитетом, пока не с семьей", – цитирует Ярославскую РИА Новости.

Она добавила, что девочка воспитывается в многодетной семье. По словам омбудсмена, она выясняет, получала ли семья какую-либо помощь от органов опеки.

Ранее об избиении школьницы сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, 14-летняя девочка попала в больницу с ушибами спины, головы, носа, плеча и бедра.

14 февраля сообщалось об избиении подростков 14 и 15 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как брат и сестра пожаловались, что их избили родители, и попросили помощи.