Сингапур снизил прогноз роста ВВП на 2020 год на фоне вспышки коронавируса

Министерство торговли и промышленности Сингапура снизило прогноз экономического роста до -0,5-1,5%, указав на возможность рецессии из-за вспышки коронавируса, сообщает The Straits Times.

Рост ВВП в этом году, как ожидается, составит около 0,5%. В ноябре министерство прогнозировало экономический рост в пределах 0,5-2,5% на 2020 год.

Сингапур ожидает серьезного удара по экономике из-за вспышки коронавируса.

Ориентированные на внешние рынки сектора, такие как обрабатывающая промышленность и оптовая торговля, вероятно, пострадают от более слабого роста на основных экспортных рынках Сингапура, включая Китай.

Сокращение притока туристов, особенно из Китая, ударит по туристической и транспортной отраслям. Кроме того, распространение коронавируса может отразиться на внутреннем потреблении, поскольку потребители сократят шопинг и посещение кафе и ресторанов.

Ожидается, что город-государство представит крупный пакет мер для поддержки экономики. Это может привести к максимальному дефициту бюджета более чем за 10 лет.

В IV квартале 2019 года экономика Сингапура выросла на 1% в годовом выражении, что лучше предыдущей оценки роста на уровне 0,8%.

За весь 2019 год экономика Сингапура выросла на 0,7%, минимальными темпами с 2009 года.

Производство в обрабатывающей промышленности в октябре-декабре упало на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в строительном секторе зафиксирован рост на 4,3% в годовом выражении.