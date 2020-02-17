Топ перспективных стартапов, которые были убиты техгигантами

На прошлой неделе Федеральная торговая комиссия (FTC) решила проверить соблюдение антимонопольного законодательства в США и призвала Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft раскрыть информацию о всех приобретениях небольших компаний в период с 2010 по 2019 годы. FTC интересуют структура, суммы и цели сделок, о которых ранее не сообщалось антимонопольным органам.

"Эта инициатива позволит Комиссии ближе познакомиться с приобретениями в этом важном секторе, а также оценить, получают ли федеральные органы надлежащее уведомление о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции. Это поможет нам сохранить технологические рынки открытыми и конкурентоспособными на благо потребителей", — отметил в своем заявлении председатель FTC Джозеф Саймонс.

Несмотря на то, что этот запрос был сформулирован как исследование, Саймонс дал понять, что в отношении компаний могут быть приняты регуляторные меры. Вот несколько примеров сделок и поглощений, которые могут заинтересовать регулятора.

Поглощения холдинга Alphabet:

Aardvark (50 млн. долларов)

Приобретенный в 2010 году и закрытый всего через год, Aardvark позволяет пользователям задавать вопросы и получать ответы от тематических экспертов через чат или электронную почту. Но после покупки сервиса компания Google мало что сделала с ним, переведя большинство сотрудников стартапа на работу в Google+. Тем не менее, в то время сервис оказался инновационным и проложил путь для будущих проектов, включая Quora и Superpod - последнего Google также приобрела в январе 2019 года.

DocVerse (25 млн. долларов)

DocVerse позволяет пользователям использовать плагин для приложений Microsoft Office, чтобы писать и редактировать документы вместе в режиме реального времени. Спустя всего год после приобретения компании в 2010-м, Google перевела команду DocVerse на создание Google Cloud Connect для Microsoft Office, бесплатного плагина с аналогичными функциями для пользователей Office. Хотя работа Google Cloud Connect также была прекращена в 2013 году, многие функции Cloud Connect были перенесены в Google Drive.

Superpod (60 млн. долларов)

Как и Aardvark, Superpod сопоставлял вопросы пользователей с ответами экспертов по широкому спектру тем. После того, как стартап купила Google в 2019-м, Superpod объявила о закрытии, а команда перешла к работе над неким "большим проектом" в Google.

Поглощения Amazon:

Amie Street

В июне 2014 года Amazon выпускает Amazon Music Service. Три месяца спустя компания приобретает популярного инди-конкурента Amie Street, а трафик перенаправляет на Amazon. Онлайн-гигант даже предложил пользователям Amie Street купоны на 5 долларов, которые можно потратить в Amazon Music Service. Бизнес-модель Amie Street, напротив, использовала ценообразование, основанное на спросе. Песни начали бесплатно скачивать, но они становились дороже по мере того, как много людей скачало трек.

Sizmek

Amazon приобрела Sizmek, чтобы конкурировать с Google в рекламном пространстве. В статье в AdAge, анонсирующей эту новость, один эксперт предположил, что регуляторы могут заинтересоваться тем, как технологический гигант извлекает выгоду из продажи рекламы, которая направляет покупателей обратно на Amazon.

Поглощения Apple:

Metaio (32 млн. долларов)

Компания Metaio разрабатывала платформу для разработки приложений дополненной реальности (AR) и закрылась сразу, после того, как Apple приобрела фирму в 2015-м. В 2017 году Apple представила ARKit, собственную платформу для разработки AR-приложений.

Gliimpse

Компания Apple приобрела Gliimpse в 2016-м и быстро отключила сервис. Компания разрабатывала платформу, позволяющую пользователям отслеживать и управлять собственными данными о здравоохранении, а также безопасно делиться ими. Аналогичную платформу строит и Apple в рамках инициативы HealthKit.

HopStop

Раньше HopStop выпускала одно из самых популярных приложений для навигации по городам на устройствах под управлением Android, iOS и Windows, с транзитной информацией по сотням городов. В 2012 году Apple отказалась от Google Maps на iOS в пользу собственного предложения. Она приобрела HopStop в июле 2013 года, несколько дней спустя отключила поддержку Windows, в сентябре отказалась от Android и полностью закрыла приложение к 2015 году. Она интегрировала большую часть данных в Apple Maps в iOS 9, выпущенной в том же году.

Polar Rose (28,23 млн. долларов)

Polar Rose сделала плагины, которые позволяют пользователям автоматически находить и обнаруживать лица в фотоальбомах Flickr и Facebook. Сервис закрылся после того, как стартап был куплен Apple. Приложение "Фото" на устройствах под управлением iOS и Mac теперь может помечать лица аналогичным образом.

VocalIQ (75 млн. долларов)

Apple купила множество компаний, создающих технологии распознавания голоса, чтобы совершенствовать своего цифрового ассистента. VocalIQ помог сделать голосовое взаимодействие с системами искусственного интеллекта более естественным. Apple также приобрела другие компании, работающие с системами искусственного интеллекта, в том числе Pullstring, Turi, Tuplejump и Emotinet.

Поглощения Facebook:

Beluga

Facebook приобрела сервис обмена групповыми сообщениями Beluga в 2011-м, когда отчаянно пыталась выйти в мобильный сегмент. Beluga являлась разработчиком мобильной системы общения между группами пользователей. Facebook поначалу утверждала, что отдельное приложение от Beluga продолжит работу, но это продолжалось лишь до запуска собственного приложения Facebook Messenger.

Gowalla (3 млн. долларов)

Facebook не смогла купить Foursquare, поэтому приобрела ближайшего конкурента — компанию Gowalla. Когда три месяца спустя Gowalla закрылась, ее генеральный директор, как сообщается, работал над API для Facebook, который позволял разработчикам включать данные о местоположении в свои приложения.

Поглощения Microsoft:

Intentional Software

Корпорация Microsoft анонсировала в 2017-м приобретение компании Intentional Software, основанной одним из руководителей разработки программного обеспечения Word и Excel Чарльзом Симони (Charles Simonyi). Intentional Software специализировалась на создании инструментов, упрощающих программирование. В последние годы Intentional Software занималась созданием инструментов для офисных приложений для совместной работы.