На свободу с чистой совестью: питерская беглянка подчинилась решению суда

Никто из журналистов не ожидал, что по делу Аллы Ильиной, сбежавшей ранее из карантина с подозрением на коронавирус, будет принято решение о принудительной госпитализации. Об этом в эфире программы "60 минут" заявила корреспондент ВГТРК в Санкт-Петербурге Салима Зариф.

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар беглянку, удовлетворив таким образом иск главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

"Мы не ожидали, что будет такое беспрецедентное решение. До Аллы по суду принудительно госпитализировали только больных туберкулезом или опасными психическими заболеваниями", — отметила собкор.

При этом Зариф назвала решение суда соломоновым, так как по нему Алла должна будет находиться под карантином не 14 дней, как было заявлено ранее, а пока только два дня – до 19 февраля. За это время ей должны будут сделать двукратный анализ.

И только когда после специальных тестов подтвердится отсутствие коронавируса, Алла сможет с чистой совестью выйти на свободу. На суде девушка обещала больше не сбегать из больницы.

Ильина за время своего побега неоднократно сдавала анализы в частных медучреждениях и ознакомила суд и прессу с их результатами. Однако в Роспотребнадзоре уверяют, что Алла сдавала анализы не на тот штамм вируса. На коронавирус могут взять анализы только в Боткинской больнице города. Поэтому именно туда беглянку решено снова госпитализировать.

Зариф обратила особое внимание на то, что из присутствующих на судебном заседании ни одного человеке не было в маске: ни судьи, ни сотрудников Роспотребнадзора, ни журналистов, а это порядка ста человек. "Мы все же надеемся, что Алла здорова", — заключила корреспондент.

Ильину госпитализировали в больницу имени Боткина 6 февраля после того, как она обратилась к врачу с симптомами острого вирусного заболевания. На следующий день девушка самовольно покинула клинику — замкнула электрическую цепь для разблокировки замка изолированного бокса и сбежала.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019 (ранее – 2019-nCoV). ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции эпидемией и чрезвычайной ситуацией международного значения.