В России стартовали продажи обновленного Volkswagen Passat

Компания Volkswagen, наконец, вывела на российский рынок обновленный "Пассат". Седану слегка подретушировали внешность, добавили новых опций, а главное - полностью изменили комплектации и даже их названия.



Дизельных версий, как и предполагалось, в России не будет: моторная гамма 2020 Passat состоит из бензиновых турбодвигателей 1,4 л TSI на 150 л.с. и 2,0 л TSI мощностью 190 л.с.. Общая трансмиссия для обеих модификаций - это 7-ступенчатый робот DSG, хотя младший мотор все еще можно заказать с 6-ступенчатой МКП.



И больше никаких "комфортлайнов" и "хайлайнов". Обновленный Passat доступен в трех фиксированных комплектациях - Respect, Business и Exclusive. Стартовая цена за седан на механике составляет 1 829 000 рублей. Все остальные "Пассаты" с DSG начинаются с 2 199 000 рублей за версию 1,4 TSI Business, а топовый вариант 2,0 TSI Exclusive тянет уже на 2 435 000 рублей. И это без учета полного конфигуратора самых разных опций.

В список стандартного оснащения Respect входят подогрев передних сидений, тканевая обивка салона и медиасистема Composition Media с 6,5-дюймовым экраном. Кстати, у "Пассатов" больше нет галогенок - вместо них в базе присутствуют простенькие светодиодные фары рефлекторного типа.



В версии Business и оптика будет чуть лучше - с динамическим освещением в поворотах, и мультимедиа покрупнее - Discover Media на 8,5 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Интерьер уже отделан искусственной замшей и кожей. Здесь присутствуют трехзонный "климат", датчики парковки и камера заднего вида. К томе же в комплектациях Business и Exclusive передние кресла оснащены электроприводом.

Опционально доступно водительское сиденье ergoComfort с памятью настроек и массажем.



Старшая модификация Exclusive дополнена бесключевым доступом Press & Drive, электроприводом багажной двери с функцией "виртуальная педаль". За доплату такие Passat можно дополнить топовой матричной оптикой IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом.



Список опционального оборудования также содержит цифровую приборку Active Info Display на 10,25 дюйма и 9,2-дюймовое головное устройство Discover Pro поколения MIB3, позволяющее управлять функциями с помощью жестов. Наконец, для "Пассата" предлагают адаптивные амортизаторы и целый комплекс систем безопасности IQ.Drive.

