"Дура, выход там!": захватывающее дух спасание лошадей из ледяной ловушки сняли на видео

Впечатляющую по своей оперативности спасательную операцию провели в Иглинском районе Башкирии — рабочие с помощью трактора вытащили из проруби стадо лошадей, попавших в ледяную ловушку. Полное драматизма видео выложил заводчик животных.

"Дура, выход там!" — это лишь одно из множества гневных обращений, которыми мужчины осыпали перепуганных лошадей, метавшихся в холодной воде и не дававших набросить на себя вожжи. Тем не менее фермеру Сагитзяну Идиятуллину и его помощникам удалось одну за одной вытащить всех непарнокопытных.

Несказанно помог трактор, с помощью которого животных и вытягивали из проруби. Сами они выбраться не могли — лед крошился и ломался под их весом.

По словам Идиятуллина, инцидент произошел из-за постоянных перепадов температуры — лед оказался тонким, тогда как обычно его толщина составляет не менее полуметра. Лошади беды не почувствовали и по привычке вышли на пруд.

"Ревела, сидя на работе. Спасибо вам!" — призналась женщина в комментариях.