17 февраля 202014:45

"Дура, выход там!": захватывающее дух спасание лошадей из ледяной ловушки сняли на видео

Instagram

Впечатляющую по своей оперативности спасательную операцию провели в Иглинском районе Башкирии — рабочие с помощью трактора вытащили из проруби стадо лошадей, попавших в ледяную ловушку. Полное драматизма видео выложил заводчик животных.

 

"Дура, выход там!" — это лишь одно из множества гневных обращений, которыми мужчины осыпали перепуганных лошадей, метавшихся в холодной воде и не дававших набросить на себя вожжи. Тем не менее фермеру Сагитзяну Идиятуллину и его помощникам удалось одну за одной вытащить всех непарнокопытных.

Несказанно помог трактор, с помощью которого животных и вытягивали из проруби. Сами они выбраться не могли — лед крошился и ломался под их весом.

По словам Идиятуллина, инцидент произошел из-за постоянных перепадов температуры — лед оказался тонким, тогда как обычно его толщина составляет не менее полуметра. Лошади беды не почувствовали и по привычке вышли на пруд.

"Ревела, сидя на работе. Спасибо вам!" — призналась женщина в комментариях.

Сейчас

13:10

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

12:55

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

12:50

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

11:35

Вильфанд пообещал морозы в марте

10:25

В Крыму арестован участник украинского батальона

08:55

В Польше дипломаты почтили память советского генерала

08:15

В США прошли испытания ракеты Trident II

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

1 час назад
Имя и место жительства заразившейся коронавирусом россиянки держится в секрете

Имя и место жительства заразившейся коронавирусом россиянки держится в секрете

1 час назад
Опубликовано видео нападения на московский храм

Опубликовано видео нападения на московский храм

2 часа назад
Кремль считает Россию правопреемницей СССР

Кремль считает Россию правопреемницей СССР

2 часа назад
На свободу с чистой совестью: питерская беглянка подчинилась решению суда

На свободу с чистой совестью: питерская беглянка подчинилась решению суда

1 час назад
Мужчина расстрелял жену на глазах у ребенка: соседи рассказали о причинах конфликта

Мужчина расстрелял жену на глазах у ребенка: соседи рассказали о причинах конфликта

3 часа назад
Судьба Семена Альтова: чем беднее жизнь, тем богаче воображение

Судьба Семена Альтова: чем беднее жизнь, тем богаче воображение

2 часа назад
Подмосковный полицейский варил амфетамин в собственной нарколаборатории

Подмосковный полицейский варил амфетамин в собственной нарколаборатории

2 часа назад
Бывшая подруга принца Гарри покончила с собой

Бывшая подруга принца Гарри покончила с собой

3 часа назад
Митрополит Иларион извинился за слова Смирнова о бесплатных проститутках

Митрополит Иларион извинился за слова Смирнова о бесплатных проститутках

3 часа назад
Евгения Симонова впервые показала свою приемную дочь

Евгения Симонова впервые показала свою приемную дочь

5 часов назад
Минусы плюсовой погоды: в Москве ожидается новый температурный максимум

Минусы плюсовой погоды: в Москве ожидается новый температурный максимум

53 минуты назад
"Дура, выход там!": захватывающее дух спасание лошадей из ледяной ловушки сняли на видео

"Дура, выход там!": захватывающее дух спасание лошадей из ледяной ловушки сняли на видео

57 минут назад
Есть ли тайные перевороты в системе управления Business Travel?

Есть ли тайные перевороты в системе управления Business Travel?

6 часов назад
Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

7 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

"Ну-ка, все вместе!": итоги третьего конкурсного дня

19 часов назад
Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

Фильм "Лёд 2" собрал первые полмиллиарда в российском прокате

20 часов назад
10 вырезанных сцен из "Холодного Сердца 2", которые влияют на сюжет

10 вырезанных сцен из "Холодного Сердца 2", которые влияют на сюжет

1 час назад
"Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" могут разделить судьбу "Манчестер Сити"

"Пари Сен-Жермен" и "Ювентус" могут разделить судьбу "Манчестер Сити"

2 часа назад
Бетельгейзе беспрецедентно потускнела

Бетельгейзе беспрецедентно потускнела

2 часа назад
Песков: никаких российских войск в Ливии нет

Песков: никаких российских войск в Ливии нет

2 часа назад
"Я тебе не сынок!": хирург подрался с родственниками пациента в больнице

"Я тебе не сынок!": хирург подрался с родственниками пациента в больнице

2 часа назад
В Москве расширилась зона платной парковки, изменились и тарифы в центре

В Москве расширилась зона платной парковки, изменились и тарифы в центре

2 часа назад
После скандала с кулером липецкие власти обеспечат все школы питьевой водой

После скандала с кулером липецкие власти обеспечат все школы питьевой водой

3 часа назад
Скандал в Волгограде: "Родину-мать" изобразили с лимоном в руке для рекламы службы доставки

Скандал в Волгограде: "Родину-мать" изобразили с лимоном в руке для рекламы службы доставки

3 часа назад
Не хуже мужчин. Женщины смогут занимать высшие посты в индийской армии

Не хуже мужчин. Женщины смогут занимать высшие посты в индийской армии

3 часа назад
"Нафтогаз Украины" потребовал от России 8 миллиардов долларов

"Нафтогаз Украины" потребовал от России 8 миллиардов долларов

3 часа назад
У станции скорой помощи с помощью арбалета отбили анализы нарушителя ПДД

У станции скорой помощи с помощью арбалета отбили анализы нарушителя ПДД

4 часа назад
Астраханка, оставшаяся без пособия после смерти детей, получит выплаты

Астраханка, оставшаяся без пособия после смерти детей, получит выплаты

4 часа назад
Спасение близко: вакцины от коронавируса уже тестируют на мышах

Спасение близко: вакцины от коронавируса уже тестируют на мышах

4 часа назад
"В печень воткну заточку": пьяная пассажирка устроила представление на борту самолета

"В печень воткну заточку": пьяная пассажирка устроила представление на борту самолета

4 часа назад
Павленскому грозит новый срок во Франции

Павленскому грозит новый срок во Франции

4 часа назад
В Крыму арестован участник украинского батальона

В Крыму арестован участник украинского батальона

5 часов назад
Владельцы смартфонов Galaxy получат бонусный контент Netflix

Владельцы смартфонов Galaxy получат бонусный контент Netflix

5 часов назад
"Спартак" может приобрести еще одного голландца

"Спартак" может приобрести еще одного голландца

5 часов назад
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

5 часов назад
Исследование: чаще всего крадут в торговле

Исследование: чаще всего крадут в торговле

5 часов назад
В Сибири разоблачили банду, делавшую липовые документы для мигрантов

В Сибири разоблачили банду, делавшую липовые документы для мигрантов

5 часов назад
"Ржавчина" защитит космические аппараты от радиации

"Ржавчина" защитит космические аппараты от радиации

6 часов назад
На месте снесенного памятника в Польше почтили память генерала Черняховского

На месте снесенного памятника в Польше почтили память генерала Черняховского

6 часов назад
Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные одним чувством"

Олимпиада в Токио пройдет под девизом "Объединенные одним чувством"

6 часов назад
Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций

9 часов назад
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

11 часов назад
Федор Смолов: доволен результатом матча с "Реалом"

Федор Смолов: доволен результатом матча с "Реалом"

12 часов назад
"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

"ПраймТайм": мировая премьера мюзикла

16 часов назад
Создатель саундтрека к сериалу "Бригада" утонул, разбившись о скалы в Австралии

Создатель саундтрека к сериалу "Бригада" утонул, разбившись о скалы в Австралии

16.02.2020 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку