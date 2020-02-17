В Кремле намерены продолжать диалог в Белоруссией, несмотря на "эмоции"

Несмотря на эмоциональные заявления Александра Лукашенко, Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, заявили в Кремле.

"Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отказался комментировать слова белорусского лидера о том, что Минск может начать забирать нефть из транзитной трубы, если Россия не поставит Белоруссии топливо в нужных объемах.

"Там иногда, действительно, эмоции берут верх. Но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будем исходить", — подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи 7 февраля. По их результатам было объявлено, что Москва и Минск продолжат консультации о поставках сырья исключительно на коммерческих условиях. Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении.