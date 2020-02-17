"Бавария" попытается приобрести Леруа Сане ближайшим летом

Мюнхенская "Бавария" постарается приобрести у "Манчестер Сити" нападающего сборной Германии Леруа Сане. Двухлетняя дисквалификация английского клуба в еврокубках может ускорить этот процесс.

"Бавария" собиралась приобрести Сане еще когда тот был игроком "Шальке". Однако Леруа оказался в "Манчестер Сити". Но мюнхенцы не оставляли попытки купить футболиста и собирались предпринять очередную попытку ближайшим летом.

С учетом новых обстоятельств, — двухлетнего отлучения "Манчестер Сити" от европейских кубков, многие лидеры могут покинуть ряды "горожан". В том числе и 24-летний Леруа Сане. Контракт нападающего с "Сити" истекает летом 2021 года, но Сане готов покинуть свой клуб до истечения договора.