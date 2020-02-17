Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию. В пресс-службе ГАБТ прокомментировали ее заявления, посоветовав танцовщице обращаться в Пенсионный фонд.

"Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания, – сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. – Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство – Пенсионный фонд".

Собеседник агентства подчеркнул, что театр подготовил и выдал адвокату танцовщицы пакет документов, необходимый для обращения в ПФР. После этого балерина больше не обращалась в ГАБТ.

Ранее портал KP.Ru сообщил, что Волочкова пожаловалась на невозможность получить пенсию.

"Балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет, – объяснила она. – Но у меня нет пенсии. Мне ее не дают в Большом театре, хотя трудовая книжка там до сих пор лежит. Я им говорю: "Люди добрые, отпустите меня, пожалуйста. Я уже не танцую в Большом театре с 2003 года".

По словам балерины, она обратилась к адвокату "из принципа". Она добавила, что "будет рада любой пенсии", даже небольшой.

"Знаете, какой ответ от Большого театра получил мой адвокат? Ему там сказали: "Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла 32-м лебедем, а была солисткой!" – возмутилась балерина.

Волочкова начала карьеру в 1994 году в Мариинском театре. С 1998-го по 2003 год она работала в Большом, после чего театр отказался продлевать с ней контракт, сославшись на ее физическую форму. Впоследствии танцовщица начала выступать с сольными проектами.