Украина разработала стратегический план увеличения добычи газа

"Нафтогаз Украины" намерен разрабатывать глубокие залежи газа, шельфовое газовое месторождение "Дельфин" в Черном море и добывать газ из сланцевых пород в рамках новой десятилетней стратегии "Тризуб" ("Трезубец"), заявил директор интегрированного газового бизнеса компании Андрей Фаворов.

"Я хочу представить стратегию, которую мы достаточно долго обсуждали внутри команды, понимая ситуацию, как нам сделать категоричный прорыв. Эту стратегию мы называем "Трезубец", — отметил Фаворов во время представления стратегии компанией "Укргаздобыча" на своей странице в Facebook.

Стратегия предусматривает три направления: первое — добыча газа из глубоких залежей, особенно под "Шебелинкой", второе — добыча газа из сланцевых пород, третье — добыча газа на шельфе Черного моря, пояснил Фаворов.

Стратегия представлена правительству Украины и наблюдательному совету "Нафтогаза Украины". Без такой стратегии добыча газа на Украине удержится на текущем уровне еще года два, а затем начнет резко сокращаться.

По сведениям "Укргаздобычи", пять крупнейших месторождений газа на Украине истощены почти на 80%. Добыча газа в стране упала в 2019 г. на 1,4% в годовом выражении до 20,7 млрд кубометров.

По предварительным данным, под верхними залежами газа Шебелинского месторождения находится еще один пласт (на глубине 6 км), запасы которого значительно превышают объем верхних запасов. Более точные данные о залежах газа поступят к концу года, подчеркнул Фаворов.

"Укргаздобыча" имеет лицензию на добычу газа из плотных пород. "Запасы от 50 млрд до 70 млрд (кубометров — прим. ред.). Опыта успешной разработки и добычи газа из сланцевых пород на Украине ноль. Мы это будем делать впервые, потому что нам нужны запасы", — заявил Фаворов.

Бурение намерены проводить кустовым способом — три скважины из одного места, поскольку запасы газа находятся под болотом в природном заповеднике.

Между тем "Укргаздобыча" намерена разрабатывать шельфовое месторождение "Дельфин" в Черном море. Участок площадью 9,5 тыс. кв. км находится в северо-западной части континентального шельфа Черного моря в непосредственной близости от месторождений, на которых ведет добычу газа российский "Черноморнефтегаз".