Суд запретил полковнику Квачкову три года посещать митинги

Дорогомиловский суд Москвы запретил на три года отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову посещать массовые мероприятия.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе суда, подчеркнув, что служители Фемиды удовлетворили иск МВД России об установлении административного надзора над экс-полковником, которому нужно будет также регулярно отмечаться в полиции.

15 февраля 2020 года Квачков принял участие на митинге на Суворовской площади, который был посвящен предложенному властями формату внесения изменений в некоторые статьи Конституции.

71-летний полковник получил широкую известность в 2005 году, когда ему предъявили обвинения в покушении на Анатолия Чубайса. В 2008 году он был оправдан судом присяжных. В 2010 году арестован, а в 2013 году приговорен по обвинению в организации вооруженного мятежа и экстремизме к 13 годам заключения в колонии строгого режима.

В 2013 году Верховный суд снизил срок до 8 лет, в 2019 году Квачков был освобожден от обвинения в экстремизме. 19 февраля 2019 года вышел на свободу.