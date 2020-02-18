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Рейтинги Роскачества 26 минут назад

18 февраля 202008:10

Выбираем тушенку: Роскачество проверило консервы на наличие ДНК кошки и собаки

Валерий Матыцин/ТАСС

Эксперты Роскачества исследовали тушеную говядину высшего сорта, представленную в магазинах. 

Об исследовании

В исследовании приняли участие 23 торговые марки из различных российских областей, Республики Бурятия, Белоруссии. Стоимость продукции, подвергшейся проверке, варьируется от 82 до 306 рублей. Вес консервов составляет от 325 до 388 граммов. Продукцию испытали по 136 показателям: качество мяса в консервах, соотношение начинки и бульона, органолептические показатели консервов (вкус, цвет, запах и консистенция), содержание потенциально небезопасных веществ (свинец, ртуть, мышьяк, кадмий, хром), посторонние примеси, наличие в продукте ДНК кошки, собаки, курицы, лошади и других животных.

Результаты исследования

Ни в одной из представленных марок не обнаружено тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов. Кроме того, эксперты Роскачества не выявили в продукции плесень, дрожжи, клостридии, патогенные микроорганизмы и спорообразующие бактерии. Российские потребители могут быть спокойны — вся тушенка безопасна.

Продукции исследовали на наличие антибиотика. В пяти торговых марках специалисты обнаружили следы лекарственных препаратов. Например, в консервах "Батькин резерв" их содержится более 1000 микрограммов на килограмм. Обычно следовые количества антибиотика укладываются в показатель 1,4-5 микрограмма на килограмм.

В продукции семи торговых марок эксперты обнаружили более 50 процентов воды, в их числе "Бурятмяспром", "Великолукский мясокомбинат", "Елинский", "Курганский стандарт", "ОВА", "Рузком" и "Только мясо здесь". К слову, лишь к последней из всех проверенных в ходе органолептической экспертизы у Роскачества не возникло замечаний ко вкусу, цвету и запаху консистенции.

Вяжущий привкус присутствует в тушеной говядине следующих марок: "Великолукский мясокомбинат", "ЗАО "Йошкар-Олинский мясокомбинат", "Курганский стандарт" и "ОВА". Посторонние запах и привкус присутствуют в продукции "Елинский" и "ОМКК".

В нескольких случаях бульон имел коричневый оттенок. Это означает, что мясо, скорее всего, не было заранее обескровлено. Два образца имели зеленоватый оттенок, что указывает на использование некачественного сырья.

В торговых марках "Говядина тушеная ГОСТ", "Елинский", "Курганский стандарт" и "Семейный секрет" мясо имеет грубые соединительные ткани, кровеносные сосуды и кусочки, вес которых составляет менее тридцати граммов (согласно ГОСТ 32125-2013 "Консервы мясные. Мясо тушеное" кусочки менее 30 граммов в консервах не допускаются).

Ни в одном из образцов, участвующих в исследовании, не обнаружены ДНК кошек и собак. В продукции шести торговых марок выявлены ДНК свиньи, в трех — курицы, в одной — лошади.

По итогам исследования рейтинг тушеной говядины сложился следующим образом: 

1. "Микоян" и "Честный продукт" — 4,6625 балла.

2. "ГРОДФУД" и "СОВОК" — 4,5625 балла.

3. "Барс" — 4,4 балла.

С подробными результатами исследования можно ознакомиться на портале Роскачества.

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