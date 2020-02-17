ВТО: торговля товарами в мире останется слабой в ближайшие месяцы

Мировая торговля товарами, вероятно, останется слабой в ближайшие месяцы, поскольку, по данным Всемирной торговой организации, вспышка коронавируса в Китае негативно отразится на международной торговле, которая была замедлена тарифами и неопределенностью, пишет Bloomberg.

Последний прогнозируемый барометр торговли товарами базирующейся в Женеве ВТО составил 95,5 по сравнению с 96,6 в ноябре.

Показания 100 индикаторов указывают на рост в следующем квартале в соответствии со среднесрочными тенденциями, в то время как значения выше или ниже 100 указывают на рост выше или ниже недавнего тренда.

"Медленный старт может быть еще более ослаблен глобальными угрозами в здравоохранении и другими недавними событиями в первые несколько месяцев года, которые еще не учтены в самых доступных данных барометра", — говорится в материалах ВТО.

По данным организации, объем мировой торговли товарами снизился на 0,2% в третьем квартале прошлого года по сравнению с годом ранее.

"Последние показания барометра не указывают на устойчивое восстановление", — сказано в сообщении.

"Действительно, годовой рост товарооборота может снова снизиться в первом квартале 2020 года, хотя официальная статистика, подтверждающая это, станет доступна только в июне", — отметили в ВТО.

Падение объемов торговли в последние месяцы было связано с сокращением контейнерных перевозок, сельскохозяйственной продукции и выравниванием индекса автомобильной продукции, сообщили в организации.

Показатели экспортных заказов, авиаперевозок и электронных компонентов, хотя и ниже базового уровня, "похоже, стабилизировались и, как правило, в ближайшие месяцы будут расти".

"Однако на каждый компонент барометра торговли товарами будет влиять экономическое воздействие COVID-19 (коронавируса) и эффективность усилий по лечению и сдерживанию заболевания", — сообщили эксперты ВТО.

США и Китай подписали в прошлом месяце соглашение, которое предотвратило эскалацию в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира, но стороны сохранили импортные тарифы на товары друг друга.

Тем временем, Великобритания и Европейский союз пытаются выработать соглашение о трансграничной торговле в этом году после того, как Британия официально покинула состав ЕС 31 января после почти полувекового членства в нем.