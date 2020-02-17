Александр Кокорин официально стал футболистом "Сочи"

Новичок российской премьер-лиги "Сочи" объявил о переходе Александра Кокорина. Бывший нападающий сборной России проведет в составе южан остаток сезона.

"Сочи" объявил об аренде Кокорина на своем официальном сайте. 28-летний футболист будет заявлен на матчи чемпионата России и сможет выходить на поле. После завершения чемпионата Александр вернется в "Зенит", которому он принадлежит.

Прошлой осенью Александр Кокорин освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Футболист вернулся в "Зенит", но чемпионы России решили отдать его в аренду "Сочи". Кокорин ответил отказом, но через несколько недель все же принял предложение провести несколько месяцев в аренде.