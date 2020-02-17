Пострадавшие в ДТП с участием "кировского мажора" так и не получили компенсации

В "Прямом эфире" – история 24-летнего молодого человека из Кирова, который творит настоящий беспредел на улицах родного города. Многие Илью Фарафонова называют "королем дорог". Еще в 2009 году он, находясь за рулем автомобиля, сбил троих подростков, один из которых погиб на месте, двое получили тяжелые травмы.

На счету Ильи немалое количество ДТП, его ловили на вождении без прав, он попадался пьяным за рулем. Однако парню, похоже, удается избежать ответственности благодаря стараниям матери – известного в городе адвоката Елены Фарафоновой. Не так давно он сменил фамилию на девичью фамилию матери, Прозоров, и продолжил колесить по городу без прав.

Мария Черемисина, сестра погибшего в аварии в 2009 году Антона Лучникова, призналась, что Фарафонов лишил ее единственного родного человека. Она отметила, что денежные компенсации после гибели брата ей до сих пор не выплатили.

Пострадавший в аварии Николай Кокорин утверждает, что не держит зла на семью Фарафоновых. Его мать Вера Кокорина сказала, что сын "очень сильно пострадал", и помогла им в этой ситуации только Фарафонова – выплатила их семье полтора миллиона рублей.

Еще один пострадавший, Вячеслав Воробьев, после аварии попал в больницу с многочисленными переломами и пролежал там четыре месяца. После этого молодой человек прошел долгий курс реабилитации. Денег от семьи Фарафоновых он почти не видел, хотя суд назначил компенсацию – 250 тысяч рублей.

"Сначала ничего не платили, потом начали приходить небольшие суммы – 1800 рублей в месяц", – уточнил он.

Почему Илья Фарафонов не может получить водительское удостоверение? Какое количество штрафов "висит" на лихаче? Что говорила десять лет назад мать Ильи Фарафонова и что поменялось сейчас? Кто привлечет "мажора" к ответственности? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".