В Архангельске будут судить воспитательницу, которая таскала детей за волосы

В Архангельской области пойдет под суд воспитатель, которая била детсадовцев и таскала их за волосы. Как сообщили в прокуратуре Архангельской области, руководство дошкольного учреждения знало о жестоких методах воспитания, но ничего не предпринимало.

32-летняя воспитательница детсада "Радуга" Елена Пономарева издевалась над подопечными с января по апрель 2019 года.

"Она неоднократно брала воспитанников за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровой комнаты, где оставляла одних, – рассказали в прокуратуре. – Кроме того, в одном случае она нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в слуховой канал уха".

В отношении воспитателя возбудили дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию малолетних").

В ведомстве отметили "бездействие руководства детского сада". В этой связи главе муниципального образования Новодвинск было внесено соответствующее представление.

В январе нынешнего года сообщалось о скандале в костромском детском саду, где няня обзывала воспитанников. Случай грубого обращения с воспитанниками попал на видео, которое впоследствии родители малышей опубликовали в соцсетях. После этого в саду началась проверка.