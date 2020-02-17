Семь операций и перелет в Москву: дальневосточного леопарда спасают после ДТП

В Москву из Приморья на длительное лечение прилетел леопард по кличке Эльбрус. Хищник попал под машину весной прошлого года, перенес несколько непростых операций, но возникли осложнения. Чтобы вернуться в дикую природу, краснокнижному зверю требуется помощь столичных специалистов.

Девять часов полета — и вот редкий зверь уже в Москве. Краснокнижного леопарда доставили прямым рейсом из Приморья. Упаковали надежно — в большой деревянный короб, так что только через небольшие отверстия можно разглядеть пятнистого пассажира.

"Эта клетка была ранее доставлена из Московского зоопарка, чтобы животному было комфортно перенести этот перелет, — рассказал официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков. — Мы создали максимально удобные условия, он перевозился в багажном отделении самолета, где была создана температура, комфортная именно для перевозки животных. По вылету его наблюдали ветеринары".

Этот леопард прилетел в столицу на лечение. Год назад его случайно обнаружили жители Дальневосточного округа — раненным и истощенным. На хищнике в буквальном смысле не было живого места. Лапы переломаны, перебита спина — в таком состоянии его доставили в Приморский центр реабилитации животных. Надежд на спасение почти не оставалось. Но он выжил.

"Ему было проведено порядка семи операций. Изначально прогнозов вообще никто не давал. Думали, что осталось несколько дней жизни. К счастью, ветеринары доказали свой профессионализм. Жизнь леопарду спасли", — говорит председатель правления Центра реабилитации тигров и других редких животных "Тигр" Виктор Кузьменко.

Зверь шел на поправку, появился аппетит. Уже казалось: может вернуться в дикую природу. Но специалисты заметили: из-за тяжелой травмы на спине образовалась доброкачественная опухоль. Теперь Эльбрусу — такое имя получил леопард после спасения — предстоит еще несколько сложных операций. Их проведут в московской специализированной клинике.

"Он хромает и, самое главное, не может лазить по деревьям. Его нельзя выпускать в дикую природу, потому что он станет жертвой тигра либо собак", — говорит директор национального парка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

Вернется ли хищник в леса или ему подберут новый дом, пока непонятно. Впереди еще долгий путь — лечение и реабилитация.