Отделение ЦБ Китая уничтожит часть наличных денег из-за коронавируса

Отделение китайского центробанка в Гуанчжоу уничтожит все банкноты, собранные в больницах, продуктовых рынках и общественном транспорте, чтобы обеспечить безопасность операций с наличными во время борьбы со вспышкой коронавируса, передает South China Morning Post.

Финансовое информационное агентство Caixin сообщило ранее, что чиновники в отделении Народного банка Китая (НБК) в южном городе распорядились изъять все бумажные деньги из секторов, подверженных воздействию коронавируса, для дальнейшего уничтожения.

Коммерческие банки в провинции должны изъять банкноты в этих секторах, продезинфицировать и передать их в НБК.

Такое распоряжение появилось после того, как заместитель управляющего центрального банка Фань Ифэй заявил до этого, что с 17 января по всей стране было распространено 600 млрд юаней (85,6 млрд долларов США), в том числе 4 млрд юаней (572 млн долларов США) новых банкнот были отправлены в Ухань, который стал центром вспышки коронавирусом перед празднованием Лунного нового года.

Центральный банк заявил, что он будет использовать высокую температуру или ультрафиолетовое излучение для дезинфекции наличных денег, кроме того, ЦБ будет хранить валюту более 14 дней, прежде чем она вернется в обращение.

В период с 3 по 13 февраля в южную провинцию Гуандун, исключая Шэньчжэнь, было направлено около 3 миллиардов юаней новых банкнот, а 7,8 миллиарда юаней было изъято из обращения.

Центральные банки регулярно собирают и уничтожают старые монеты и банкноты в обмен на новые. Это не влияет на предложение денег и делается для поддержания здорового количества используемой валюты.

Фань также сказал, что Китай пообещал дополнительные средства банкам, побуждая их помогать производителям и предприятиям справиться с трудностями, связанными с торговой войной между США и КНР и наихудшим кризисом в области здравоохранения за последние два десятилетия.