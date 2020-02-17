Кокорин забил в первом матче за "Сочи"

Нападающий Александр Кокорин дебютировал в составе "Сочи". Арендованный у "Зенита" футболист вышел на замену в контрольном матче с московским "Динамо".

Кокорин появился на поле во втором тайме, заменив в перерыве другого арендованного у "Зенита" нападающего Дмитрия Полоза. "Динамо" к тому времени выигрывало 1:0. Воротаюжан со штрафного поразил Себастьян Шиманьский.

Но стоило Кокорину появиться на поле, как сценарий матча изменился. На 52 минуте Александо отправил мяч в ворота своей бывшей команды, а еще через три минуты он отдал голевую передачу Кристиану Нобоа.