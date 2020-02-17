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17 февраля 202018:50

"Оракул из Омахи" продал акции Apple на $800 млн

EPA

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократила свою долю в Apple. Согласно форме, которую компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам инвестгигант избавился в прошлом квартале от акций производителя iPhone на сумму более 800 миллионов долларов. 

Это может показаться значимым количеством, но Баффет всё еще является крупнейшим акционером Apple с 5,4%-ой долей, оцениваемой в 72 миллиарда долларов, согласно данным Bloomberg.

Холдинг сократил свою долю в Apple, возможно, по нескольким причинам. Есть вероятность, что Berkshire Hathaway хотел диверсифицировать активы, учитывая, что Apple составляет почти 30% портфеля. Кроме того, холдинг Баффета заплатил 549 миллионов долларов за 2,4% долю в американской сети супермаркетов Kroger. Berkshire также заплатила 192 миллиона долларов за 0,4% долю в Biogen, биофармацевтическом гиганте, который разрабатывает и поставляет препараты для лечения неврологических заболеваний.

Новости о поддержке Баффета привели к тому, что акции Kroger выросли примерно на 6%, увеличив рыночную капитализацию более чем на 1,3 миллиарда долларов до почти $24 миллиарда долларов. Акции Biogen выросли на 2%, нарастив капитализацию фармкомпании на 1,2 миллиарда долларов.

Возможно, Баффет захотел обналичить средства после ралли в прошлом квартале, когда акции Apple подорожали с примерно 219 до 294 долларов. В зависимости от того, когда Berkshire продал 3,7 миллиона акций, холдинг заработал от 806 миллионов долларов до почти 1,1 миллиарда долларов.

Обычная стратегия Баффета при покупке акций широко известна: он покупает акции компаний, бизнес которых ему понятен, и удерживает их в течение длительного периода времени. Значительную часть своих акций Apple Баффет вряд ли продаст в ближайшее время.

Аналитики в долгосрочной перспективе положительно настроены относительно перспектив роста акций Apple. Так, Кэти Хьюберти из Morgan Stanley ранее писала в записке для инвесторов о том, что спрос на iPhone 5G будет действительно рекордным, в результате чего рыночная стоимость компании Apple резко возрастет. Целевой прогноз повышен до 368 долларов за акцию.

Впрочем, пока эксперты отмечают, что влияние коронавируса на мировую технологическую отрасль, которая возлагала большие надежды на восстановление в 2020 году, может быть серьезным. Аналитики предупреждают, что вирус может сократить мировые поставки смартфонов на 10% в этом году.

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