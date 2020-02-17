Пассажиры Diamond Princess с замиранием сердца ждут завтрашнего дня

Стали известны некоторые подробности о единственной зараженной коронавирусом россиянке с круизного лайнера Diamond Princess. Женщина 1952 года рождения, соответственно ей 67-68 лет. В круизе она была вместе с мужем. В посольстве сообщили, что имя женщины по этическим соображениям не раскрывается.

Об этом рассказал в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев.

По словам собкора, женщина по-прежнему находится на лайнере. Ее и еще 98 человек, у которых сегодня диагностировали коронавирус, готовят к госпитализации. В какую больницу отправят нашу соотечественницу, пока неизвестно. Консульский отдел будет находиться с заразившейся россиянкой в постоянном контакте и оказывать всевозможную помощь.

"Обычно японцы сообщают, сколько человек находятся в тяжелом состоянии. Но пока таких сообщений не было. Судя по всему, состояние россиянки не вызывает опасений. А поскольку муж был в контакте со своей женой и жил в одной каюте, он остается на лайнере еще на две недели", — пояснил Мингажев.

Как отметил собкор, эпопея с карантином 19 февраля не закончится, потому что японцы только сегодня вечером закончили брать анализы у всех, находящихся на борту: "Пока анализы не готовы. Все с замиранием сердца ждут завтрашнего дня, когда будут объявлены результаты. По итогам, заболевшие будут госпитализированы, а те, кто находился с ними в каюте, останутся в карантине, скорее всего на лайнере. Японское правительство предлагает альтернативный вариант, но многие не хотят им пользоваться, так как речь идет о каких-то ведомственных общежитиях с сомнительными условиями".

Также пока не понятно, как будут эвакуировать наших граждан. Очевидно, что всех не выпустят. Кроме того, у россиян истекли визы, и необходимо время на их восстановление. Посольство РФ в Японии обещало помочь с решением этой проблемы.

"Никаких централизованных мер по эвакуации нет. Судя по всему, этого не хотят сами пассажиры. Поэтому им раздадут справки о том, что они прошли карантин, вирус у них не выявлен, и они отправятся домой регулярными рейсами", — заключил Сергей Мингажев.

31 декабря 2019 года Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в Ухане неизвестной пневмонии. Позже выяснилось, что это новый тип коронавируса.

ВОЗ признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысяч человек, скончались 1770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.