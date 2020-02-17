17 февраля 202019:28

Новый Kia Sorento: официальные фотографии

Компания Kia окончательно рассекретила облик своей самой ожидаемой новинки конца нынешней зимы: кроссовер Sorento четвертого поколения продемонстрирован и снаружи, и изнутри. Правда, информации больше не стало, так как в Kia по-прежнему не вдаются в детали.

Официально объявлено лишь, что кроссовер построен на новой платформе, обзавелся увеличенной колесной базой и свесами меньшего размера. Кроме того, в угоду дизайну новому Sorento несколько удлинили капот: расстояние между стойками лобового стекла и передней осью увеличено на 30 мм.

В целом же облик кроссовера официально назван "более стильным, чем когда-либо прежде" благодаря более острым граням, динамичному силуэту, оригинальной геометрии стилевых элементов и своеобразному сочетанию решетки радиатора и новой светодиодной оптики.

Сзади - сложный рельеф багажной двери и двойные LED-фонари с фирменной светографикой.

В фарах, к слову, появились специально разработанные ходовые огни, получившие собственное наименование "глаз тигра" и интегрированные с решеткой радиатора.

Салон кроссовера охарактеризован как образец новейшего интерьерного дизайна Kia: утверждается, что кроссовер будет заметно роскошнее и богаче. Обещаны новые материалы отделки, включая металл, кожу и рельефные поверхности с эффектом натурального дерева, а также обилие мультимедийных решений.

Штатная медиасистема получила дисплей диагональю 10,25 дюйма, приборная панель имеет диагональ 12,3 дюйма, а рычаг КПП уступил свое место поворотной шайбе.

О моторной гамме кроссовера в Kia пока предпочитают не говорить, приберегая эту информацию для премьеры новинки. Между тем, если верить ранним утечкам, вседорожник обзаведется несколькими вариантами бензиновых двигателей разного объема с наддувом и без, совершенно новым 2,2-литровым дизельным мотором и гибридной силовой установкой на базе турбированного 1,6-литрового агрегата.

Дебютирует Kia Sorento четвертого поколения 3 марта нынешнего года в рамках выставки в Женеве.

Текст: АвтоВести

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